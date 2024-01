Marriott Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Marriott wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, was darauf hindeutet, dass sich möglicherweise eine Investition lohnen könnte. Das wahre Kursziel wird auf 191,53 EUR geschätzt, was einem Rückgang von -10,66% vom aktuellen Kurs entspricht. Am 19.01.2024 verzeichnete Marriott eine Kursentwicklung von +0,43%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine Gesamtsteigerung von +3,62% verzeichnen, was auf ein relativ optimistisches Marktumfeld hindeutet.

Die durchschnittliche Einschätzung von Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kursziel von 191,53 EUR für die Aktie von Marriott. Dies würde Investoren eine potenzielle Rendite von -10,66% bieten. Obwohl einige Analysten die positive Kursentwicklung unterstützen und die Aktie als starken Kauf empfehlen, gibt es auch Experten, die eine neutrale Haltung einnehmen und die Aktie lediglich zum Halten empfehlen. Einige Analysten sind sogar der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Insgesamt zeigen jedoch 24,00% der Analysten eine optimistische Haltung gegenüber Marriott, was auf ein gewisses Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hindeutet. Diese positive Bewertung wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Analyse der aktuellen Marktsituation zeigt, dass Marriott von Analysten als unterbewertet angesehen wird, während die Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung der Aktie geteilt sind. Interessierte Investoren sollten daher weitere Entwicklungen im Auge behalten, um fundierte Anlageentscheidungen treffen zu können.

