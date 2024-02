Marquette National Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Technip Energies":

Die Marquette National schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,06 % aus, was 134,8 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 138,85 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Marquette National wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Marquette National war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Marquette National bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Marquette National unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Marquette National liegt bei 86,67, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 71, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".