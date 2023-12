Marquette National Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Marquette National-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Für die letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier allerdings als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der aktuelle Kurs der Marquette National 27,11 USD, was einer Entfernung von -1,24 Prozent vom GD200 (27,45 USD) entspricht. Der GD50 liegt bei 27,99 USD, was einer Entfernung von -3,14 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Marquette National aktuell 4, was eine negative Differenz von -134,46 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Marquette National-Aktie war überwiegend positiv. Die Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

