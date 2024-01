Marqeta Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Marqeta bei 54,88, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38 für die Marqeta, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Analysten bewerten die Aktie der Marqeta auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 7 die Aktie als "Gut" ein, 7 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" ein. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Marqeta vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 6,42 USD, was einer negativen Erwartung von -8,07 Prozent entspricht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Marqeta in den letzten Tagen. Von insgesamt 11 Tagen waren 8 negativ, 3 waren unentschieden und nur 3 waren positiv. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Marqeta-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,98 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +31,2 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +15,18 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Marqeta-Aktie somit auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.