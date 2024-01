Marqeta Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Marqeta nicht wesentlich verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch an Aufmerksamkeit verloren, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Marqeta liegt bei 72,22, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als schlecht bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Marqeta in dieser Kategorie daher eine schlechte Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Einschätzung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Marqeta langfristig als gut, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 7 die Aktie als gut, 7 als neutral und keiner als schlecht einstufen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 6,42 USD, was einer neutralen Einschätzung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "gut" vergeben.