Marqeta Aktie: Jetzt aber!

Die Marqeta-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,36 USD verzeichnet, wobei der letzte Schlusskurs bei 6,48 USD lag, was einer Abweichung von +20,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,13 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+5,71 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Marqeta-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 75 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Marqeta-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 48,18, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Marqeta überwiegend negativ diskutiert, wobei in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgekommen sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analysten haben insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Marqeta abgegeben, wobei 7 positive, 7 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,42 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich um -0,98 Prozent entwickeln wird. Somit erhält die Aktie das Rating "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung basierend auf der Analysten-Untersuchung.