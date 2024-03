Marmota Energy Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei der Aktie von Marmota verschlechtert, wie aus der Analyse der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hervorgeht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in diesem Zeitraum abgenommen, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Marmota-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 72,73, was eine "Schlecht"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 55,56 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien lassen keine klare Richtung in der Kommunikation erkennen. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Marmota-Aktie bei 0,04 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,046 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +15 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Hingegen liegt der GD50 bei 0,05 AUD, was zu einem Abstand von -8 Prozent führt und somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" ergibt.