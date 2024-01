Marlowe Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Marlowe wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Marlowe gab es in den sozialen Medien keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und es wurde sich auch nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Marlowe in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -26,52 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Marlowe um 29,65 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Marlowe-Aktie beträgt aktuell 10, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält Marlowe daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.