Marley Spoons Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Marley Spoon-Aktie ergibt, dass sie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,1 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,029 AUD liegt, was einer Abweichung von -71 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,05 AUD, was einer Abweichung von -42 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Marley Spoon haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Marley Spoon daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. An einem Tag war die Stimmung negativ, während an insgesamt fünf Tagen keine klare Tendenz erkennbar war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft und erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Marley Spoon-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 62,86 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher nach der RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.