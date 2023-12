Marley Spoons Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Marley Spoon":

Die technische Analyse der Marley Spoon-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,1 AUD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,03 AUD, was einen Unterschied von -70 Prozent darstellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,05 AUD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-40 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Marley Spoon-Aktie zeigt auf kurzfristiger Basis einen RSI von 66,67 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 63,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen überwiegend negative Meinungen und Themen rund um die Marley Spoon-Aktie in den letzten beiden Wochen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.