Markus Birk verstärkt Geschäftsführung bei NAVAX

Wien (ots) -Seit Anfang Oktober ist Markus Birk (53) zum Geschäftsführer der NAVAX Consulting GmbH bestellt und verstärkt damit das Geschäftsführungsteam rund um Oliver Krizek und Dr. Björn Heppner. Birk verantwortet das Geschäft mit Microsoft Business Applikationen in den Bereichen Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Experience (CX) und Data Analytics. Oliver Krizek wird seinen Fokus auf die strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe und den internationalen Ausbau des Finanzdienstleistungssektors legen.Erste Berufserfahrungen hat Markus Birk, gebürtiger Oberschwabe, nach seiner Ausbildung zum Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, in der Fertigungsautomatisierung bei KUMATRONIK Software GmbH gesammelt. Dort hat er sich vom Projektingenieur bis zum Managing Director entwickelt. Danach war er Co-Gründer und CEO der PERKURA GmbH in Nürnberg, ein Start-up im Personalbereich, das er innerhalb von 10 Jahren zu einem der führenden Anbieter von Outsourcing Dienstleistungen im HR-Umfeld gemacht hat. Dem Softwarebereich ist der dreifache Vater in Folge treu geblieben und war die letzten 9 Jahre bei KUMAVISION AG in Markdorf am Bodensee, einem der weltweit führenden Microsoft Dynamics Integrationspartner, tätig. Davon war er sechs Jahre lang im Vorstand mit Fokus auf Vertrieb, Marketing und das Cloudgeschäft. Das dabei aufgebaute Wissen rund um die Themen ERP, CX und Cloudlösungen wird er nun bei NAVAX einbringen.„NAVAX ist mit seinen 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Digitalisierungsexperten für Unternehmensprozesse in Österreich und gerade dabei, massiv zu expandieren, vor allem in Deutschland. Bei dieser spannenden Entwicklungsphase dabei zu sein und die Transformation mitgestalten zu können, darauf freue ich mich sehr“, sagt Markus Birk.„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Markus Birk, da er unsere Branche genau kennt, ein Experte für digitale und Cloud-Transformationen ist und als C-Level Executive über 20 Jahre Führungserfahrung in der IT-Branche mitbringt“, ergänzt Oliver Krizek, CEO und Gründer der NAVAX Unternehmensgruppe.Über die NAVAX Unternehmensgruppe:NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kundinnen und Kunden flächendeckend beraten.NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau, Handel und Professional Services arbeiten mehr als 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Kundinnen und Kunden. Über 1.000 zufriedene Unternehmenskundinnen und -kunden und mehr als 100.000 begeisterte Anwenderinnen und Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kundinnen und Kunden um.Mehr Informationen unter www.navax.com bzw. Anmeldung zu unserem Newsletter unter www.navax.com/newsletteranmeldungPressekontakt:plein communicationsMag. Nicole PleinTel: +43 664 546 48 05nicole@plein.atOriginal-Content von: NAVAX Unternehmensgruppe, übermittelt durch news aktuell