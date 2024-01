Marktkampf Zuspitzung: FedEx könnte jetzt zum ernsthaften Rivalen für Amazon werden

Amazon bekommt Konkurrenz: FedEx steigt mit eigener E-Commerce-Plattform in den Ring gegen den Onlinehandels-Giganten.

Amazon, der führende E-Commerce-Gigant, hat sich eine beeindruckende marktführende Stellung erarbeitet, die nur wenige Konkurrenten erreichen können. Doch diese könnten sich bald ändern, da FedEx seine eigene E-Commerce-Plattform ins Spiel bringt und somit mit Amazon konkurrieren will.

Der renommierte Paketzusteller aus den USA gab kürzlich bekannt, dass er eine eigene digitale Plattform namens "fdx" aufbauen wird, die End-to-End-Lösungen für den elektronischen Handel anbietet. Das Unternehmen betont, dass fdx für Geschäfte gedacht ist und nicht für Endverbraucher.

Zudem hat es nicht das Ziel, einen eigenen Marktplatz aufzubauen, sondern vielmehr Kunden eine individuelle Kundenexperience zu ermöglichen. Christina Meek, Global Relations Managerin bei FedEx, erläutert in einer E-Mail an The Verge, dass die Plattform eine breite Palette an Lösungen für die "Customer Journey" im Online-Geschäft abdecken wird.

Dabei soll fdx Unternehmen jeder Größe unterstützen und ihnen dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen, die Konversionsrate zu steigern, die Optimierung des Fulfillments zu vereinfachen und Rücksendungen effektiver zu gestalten.

Für FedEx-CEO Raj Subramaniam markiert die Einführung der fdx-Plattform einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Er erklärt: "FedEx entwickelt sich zu einem digital gesteuerten Unternehmen, das sein umfangreiches physisches Transportnetzwerk nutzt und gleichzeitig seine Größe und Einblicke aus der Beförderung von 15 Millionen Paketen pro Tag einsetzt. Mit fdx werden wir unsere langjährigen Beziehungen zu Händlern aller Größen stärken und ihnen helfen, ihr Geschäft mit Hilfe von digitalen Informationen zu optimieren und zu vergrößern."

Obwohl fdx derzeit nur als Pilotprogramm für interessierte Händler über die Webseite von FedEx verfügbar ist, ist der offizielle Launch für Herbst 2024 geplant.

Ein konkretes Datum wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Die Plattform soll die gesamte Palette an Angeboten von FedEx für Händler an einem Ort vereinen und ihnen neben den bereits erwähnten Vorteilen auch ermöglichen, ihre Lieferungen in nahezu Echtzeit zu verfolgen und Informationen zu den verursachten Kohlenstoffemissionen zu erhalten.

Mit diesem Schritt versucht sich FedEx gegenüber dem E-Commerce-Geschäft von Amazon zu behaupten. Bereits in der Vergangenheit deutete sich eine Rivalität zwischen den beiden US-Konzernen an, als Amazon begann, einen eigenen Lieferdienst aufzubauen, um die Auslieferinfrastruktur seiner Produkte in die eigenen Hände zu nehmen.

Als Reaktion darauf ließ FedEx 2019 die Verträge zur Auslieferung von Amazon-Produkten auslaufen. Jedoch wurde nur einen Monat später das Verbot für Drittanbieter, FedEx als Lieferdienst bei Prime-Auslieferungen während der Feiertage zu nutzen, wieder aufgehoben, da es zuvor zu einer Verschlechterung der Leistung gekommen war.

Im Jahr 2020 übernahm FedEx den Online-Handelsmarktplatz ShopRunner, ohne genau darüber zu spezifizieren, zu welchem Zweck die Übernahme vorgenommen wurde. Nun profitiert FedEx bei der Entwicklung seiner E-Commerce-Plattform von der Technologie und dem Know-how von ShopRunner.

Laut Daniel Kline von TheStreet ist es für andere Unternehmen äußerst schwierig, mit dem Branchenriesen Amazon zu konkurrieren, da dieser im Laufe der Jahre eine gigantische Infrastruktur aufgebaut hat, die nur mit beträchtlichem Aufwand dupliziert werden kann.

Kline argumentiert, dass kein neuer Wettbewerber die Möglichkeit hat, das zu wiederholen, was Amazon bereits erreicht hat, aufgrund des enormen Netzwerks an Verteilungszentren, Lagerhäusern und Lieferflotten des E-Commerce-Riesen.

Die einzigen Mitbewerber, die in der Lage wären, Amazon noch einzuholen, sind Unternehmen, die bereits über ein riesiges Infrastrukturnetzwerk verfügen, wie zum Beispiel der US-Einzelhandelsgigant Walmart, der oft als ärgster Konkurrent von Amazon genannt wird.

Dies scheint auch FedEx erkannt zu haben und setzt sich somit zum Ziel, Amazon einzuholen. Es bleibt abzuwarten, ob der Paketzusteller langfristig Erfolg damit haben wird.

