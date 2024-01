Marktforscher Mintel setzt mit KI-Tool Leap neue Standards

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -„That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind." – Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit, Neil Armstrong, 1969.Die internationale Market Intelligence Agentur Mintel hat im Januar 2024 ihr neues KI-Tool Leap auf den Markt gebracht. Mintel Leap ist in die unternehmenseigene Insights-Plattform integriert und darauf ausgerichtet, User:innen der Lizenzplattform ganz einfach per Suchfunktion selbst komplexeste Fragen in Sekundenschnelle zu beantworten.Bei dem Tool handelt es sich um generative KI, die ausschließlich auf der Marktforschungsplattform von Mintel arbeitet. Mit Schnelligkeit und Genauigkeit wertet Mintel Leap umfangreiche Datensätze und Insights aus und liefert so Forschungsergebnisse und inhaltliche Empfehlungen zu Marktgeschehen, Produkten und Kategorien - unverzichtbar für die heutige Wirtschaftsdynamik, in dem Unternehmen stetig Optimierungen und neue Strategien ausarbeiten müssen. Von der Zielgruppenanalyse im Beauty-Onlinehandel und ihrer Kaufgewohnheiten bis hin zu den aktuellsten Herausforderungen für die Lebensmittelindustrie wurde Mintel Leap dazu konzipiert, prägnante Antworten auf vielerlei Fragestellungen zu liefern. Durch die Anwendung per Suchbalken ist das Tool für alle – vom Junior-Strategen bis hin zum CMO – einfach und bequem bedienbar.Dr. Andrea Malgara, Managing Partner Mediaplus Germany Mediaplus, erklärt: „Mintel Leap unterstützt uns perfekt bei der Recherche auf der Mintel-Plattform. Die Antwort in Echtzeit und die Verlinkung zu den Quellen beschleunigen unsere Prozesse enorm. Eine vertrauenswürdige KI, die einen echten Mehrwert bietet, besonders bei dringenden Anfragen."„Mintel Leap hat unseren Prozess der Erkenntnisgewinnung revolutioniert. Seitdem wir Mintel Leap in unseren Arbeitsablauf integriert haben, hat unser Team einen deutlichen Effizienz- und Effektivitätsschub erfahren und die Hürden auf der Suche nach umfassenden Mintel-Insights gesenkt. Mit Leap können wir schnell und einfach die Informationen finden, die für unsere Projekte entscheidend sind", betont Mintel-Kunde McKellen Ma, General Manager, Ruder Finn China.Matt Nelson, CEO von Mintel verkündet: „Mintel Leap ist ein Gamechanger. Durch den Einsatz modernster generativer KI können Tausende von Datensätzen und Empfehlungen von Mintel-Analyst:innen in Sekundenschnelle zusammengetragen werden. Künstliche Intelligenz wird auch in der Marktforschung immer wichtiger und wir sind stolz, hierbei an vorderster Front zu stehen.Immer mehr Kund:innen nutzen die Möglichkeiten der KI zur organisatorischen Effizienzsteigerung; allerdings ist nicht immer klar, wie und wo KI in die Geschäftspraktiken integriert werden soll. Mit der generativen Closed-Loop-KI-Plattform von Mintel Leap wollen wir die Flut an Informationen reduzieren und unseren Kund:innen eine verbesserte User Experience bieten. Zeit ist Geld – gerade heute scheint der Slogan stetig an Bedeutung zu gewinnen. Mit Mintel Leap erhalten Kund:innen schneller als je zuvor vertrauenswürdige, datengestützte Insights - gerade in den Bereichen der Produktentwicklung und der Marketingstrategie ein unverzichtbares Werkzeug."Über MintelMintel weiß, was Verbraucher wollen – und warum. Unsere Analyse von Verbrauchern, Märkten, Wettbewerbern und Produktinnovationen ermöglicht einen einzigartigen Blick auf globale und lokale Branchen. Seit 1972 unterstützen wir als eines der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen unsere Kunden durch vorausschauende Analysen und Expertenempfehlungen dabei, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unser Ziel ist es, Unternehmen und Menschen bei ihrem Wachstum zu begleiten. Wenn Sie wissen wollen, wie wir das tun – dann besuchen Sie uns auf de.mintel.com (https://www.mintel.com/de/).View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/marktforscher-mintel-setzt-mit-ki-tool-leap-neue-standards-302039525.htmlPressekontakt:press@mintel.comoder per Telefon unter +49 211 81995486 Mintel Germany GmbH,Kaistraße 5,40221 Düsseldorf | Handelsregisternr. HRB 80495 DüsseldorfOriginal-Content von: Mintel Group Ltd, übermittelt durch news aktuell