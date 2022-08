Markt-Tipps für heute: S&P, Nasdaq-Futures drängen nach oben, während die Anleger auf die Daten zur Verbraucherstimmung warten

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die US-Index-Futures deuten auf eine moderat positive Eröffnung der Wall Street am Freitag hin, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung schwach geschlossen hatten. Bei Redaktionsschluss lagen die Dow-Futures, die S&P-Futures und die Nasdaq 100-Futures um 0,34%, 0,41% bzw. 0,48% im Plus. Die Russel-2.000-Futures stiegen um bescheidenere 0,2 %, was darauf hindeutet, dass die Stimmung bei den Small-Cap-Aktien gedämpfter ist. Main… Hier weiterlesen