Marksmen Energy Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Marksmen Energy-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die aufzeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,02 CAD weicht somit um -60 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,03 CAD über dem letzten Schlusskurs von 0,02 CAD, was eine Abweichung von -33,33 Prozent darstellt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Marksmen Energy-Aktie also aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Marksmen Energy mit einer Rendite von -73,68 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" um mehr als 76 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 2,36 Prozent liegt Marksmen Energy mit 76,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz erhält die Aktie von Marksmen Energy eine positive Bewertung. Die erhöhte Diskussionsintensität und die positive Rate der Stimmungsänderung führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Marksmen Energy als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 278,16 insgesamt 399 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt, der 55,78 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentale Analyse die Einstufung "Schlecht".