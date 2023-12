Marksmen Energy Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Energy":

Die Aktie von Marksmen Energy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 278,16, was 313 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 67,33 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 74,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, 74,96) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Marksmen Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Marksmen Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,05 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,02 CAD liegt, was einer Abweichung von -60 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,03 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-33,33 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Marksmen Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der Marksmen Energy-Aktie aus fundamentalen und technischen Gesichtspunkten.