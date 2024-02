Marksmen Energy Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden konnten. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Marksmen Energy wurden in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der die Marksmen Energy derzeit als "Schlecht" einstuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 CAD, wobei der Kurs der Aktie (0,03 CAD) um -25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 CAD, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marksmen Energy mit einem Wert von 278,16 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Der Abstand beträgt 456 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche von 50. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Marksmen Energy derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,05 liegt. Die Differenz zur Branche beträgt somit -8,05 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik führt.