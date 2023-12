Marks and Spencer, tut es schon wieder!

Marks & Spencer: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Dividendenrendite von Marks & Spencer beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,05 insgesamt 47 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit +11,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv eingeschätzt, da die Distanz zum GD200 sich auf +31,3 Prozent beläuft.

Die Analysteneinschätzung ergibt eine durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut", basierend auf 8 Analystenbewertungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da innerhalb eines Monats mehr Gut- als Neutral- oder Schlecht-Einschätzungen vorliegen.

Jedoch ergibt sich aus der Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -8,22 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Marks & Spencer daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen also gemischte Bewertungen für die Aktie von Marks & Spencer.

