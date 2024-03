Marks and Spencer ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die aktuelle Dividendenrendite von Marks & Spencer beträgt 0,35 Prozent, was 3,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Marks & Spencer bei 56,79 Prozent, was 54 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -1,84 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig betrachten Analysten die Aktie von Marks & Spencer als "Gut"-Titel, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, mit einem erwarteten Kursziel von 242,86 GBP, was einer Erwartung von 5,5 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Marks & Spencer bei 227,14 GBP, während der aktuelle Kurs bei 230,2 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 253,19 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.