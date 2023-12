Marks and Spencer, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Aktie von Marks & Spencer wird derzeit fundamental betrachtet und im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" als unterbewertet eingestuft. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,05, was 46 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,5. In Bezug auf die Dividende hingegen schneidet Marks & Spencer mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,66 % schlechter ab.

Ein weiterer Aspekt bei der Beurteilung der Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten gering, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was als neutral bewertet wird. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz als "schlecht" eingestuft.

Die Bewertungen von Analysten zeigen gemischte Ergebnisse. Von insgesamt 8 Analystenbewertungen sind 4 positiv, 4 neutral und keine negativ. Dies ergibt im Durchschnitt eine "gute" Bewertung. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, basierend auf den Studien des letzten Monats. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 242,86 GBP, was einen möglichen Rückgang um 7,13 Prozent vom letzten Schlusskurs von 261,5 GBP bedeutet. Somit erhalten die Empfehlung der Analysten eine "neutrale" bis "schlechte" Bewertung für Marks & Spencer.