Marks and Spencer Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das britische Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer wird an der Börse analysiert und bewertet. Die Fundamentalanalyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 11,67 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt der Abstand aktuell 54 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat verbessert hat. Zudem wurde das Unternehmen verstärkt diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Marks & Spencer-Aktie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Marks & Spencer-Aktie von 238,9 GBP eine Entfernung von +6,03 Prozent vom GD200, was ein "Gut"-Signal darstellt. Hingegen weist der GD50 einen Kurs von 256,04 GBP auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Marks & Spencer derzeit eine Dividendenrendite von 0,35 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,6 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.