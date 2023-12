Marks and Spencer Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Aktie von Marks & Spencer wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 201,01 GBP, während der aktuelle Kurs bei 264,2 GBP liegt, was einer Abweichung von +31,44 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 236,67 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs eine Abweichung von +11,63 Prozent aufweist. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Marks & Spencer im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels niedrigere Dividenden aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich ebenfalls auf die Bewertung der Aktie ausgewirkt. Während eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu einem "Schlecht"-Rating führt, wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse der konkreten Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 5 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich für Marks & Spencer eine "Neutral"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.