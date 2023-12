Marks and Spencer Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Aktie von Marks & Spencer hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von +31,44 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses gezeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +11,63 Prozent über dem aktuellen Kurs und führt somit zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik. Des Weiteren haben 8 Analysten in den letzten zwölf Monaten Bewertungen für die Marks & Spencer-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem zusammengefassten "Gut"-Rating für die Aktie. Die Analysten kommen im Schnitt zu einem Kursziel von 242,86 GBP, was einem Abwärtspotential von -8,08 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 264,2 GBP entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Marks & Spencer-Aktie sowohl in den letzten 7 als auch in den letzten 25 Handelstagen als überverkauft eingestuft wird. Dadurch erhält das Wertpapier auch in diesem Aspekt eine "Gut"-Bewertung. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Marks & Spencer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 97,06 Prozent erzielt hat, was eine Outperformance von +89,73 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung ähnlicher Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Überperformance von 93,17 Prozent deutlich vorne.

Insgesamt erhält die Aktie von Marks & Spencer auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, des Relative Strength Index und des Branchenvergleichs ein "Gut"-Rating.