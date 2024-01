Marks and Spencer Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Marks & Spencer: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Marks & Spencer weist eine Dividendenrendite von 0,35 Prozent auf, was 3,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Multiline-Einzelhandel" zu einem eher unrentablen Investment, und die Redaktion bewertet sie entsprechend als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktie einen Wert von 1,59, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit einem Wert von 21 im Bereich einer überverkauften Situation. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Marks & Spencer-Aktie von 284,2 GBP sich mit +35,48 Prozent Entfernung vom GD200 (209,77 GBP) auf einem positiven Kursniveau befindet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 251,85 GBP ein positives Signal. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Marks & Spencer als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,76 insgesamt 48 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der 26,57 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse verschiedene positive Indikatoren in den Bereichen RSI, technische Analyse und fundamentale Analyse, obwohl die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt. Anleger sollten jedoch immer eine umfassende Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.