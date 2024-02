Marks and Spencer Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Marks & Spencer derzeit neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume, wobei für die Marks & Spencer-Aktie ein Wert für den RSI7 von 67,01 und ein Wert für den RSI25 von 79,08 ermittelt wurde. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Marks & Spencer diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral bewertet, wobei automatische Analysen ergeben haben, dass vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der die Marks & Spencer derzeit als "Gut" einstuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 222,04 GBP, während der Kurs der Aktie bei 234,3 GBP liegt, was einer Abweichung von +5,52 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 259,68 GBP, was einer Abweichung von -9,77 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Marks & Spencer über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine negative Rate der Stimmungsänderung verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in diesem Punkt.