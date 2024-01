Marks and Spencer Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dieser Index normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Marks & Spencer zeigt der RSI einen Wert von 1,09, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 20,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Aktien von Marks & Spencer wurden von Analysten in den letzten zwölf Monaten mit 4 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamteinstufung als "Gut". Jedoch zeigen jüngste Bewertungen eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht), und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 242,86 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -16,4 Prozent führt. Daher ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Marks & Spencer gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +38,02 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +14,66 Prozent aufweist. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für das Unternehmen in der einfachen Charttechnik.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare zu Marks & Spencer, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf der Stimmungsanalyse. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Marks & Spencer hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Marks and Spencer-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Marks and Spencer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Marks and Spencer-Analyse.

Marks and Spencer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...