Marks and Spencer Aktie: Das ist die Höhe!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Marks & Spencer zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Gleichzeitig zeigt die Rate der Stimmungsänderung jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13,76, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 0,35 Prozent und liegt damit 3,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Marks & Spencer eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Marks & Spencer-Aktie zeigt einen Wert von 48, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Marks & Spencer.

Marks and Spencer kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Marks and Spencer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Marks and Spencer-Analyse.

Marks and Spencer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...