Marks and Spencer Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Marks & Spencer-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (45) als auch der 25-Tage-RSI (48,64) unterstützen diese Bewertung. Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating, da der Kurs der Aktie (242,8 GBP) um +6,29 Prozent über dem GD200 (228,43 GBP) liegt. Der GD50 beträgt 250,78 GBP, was einer Abweichung von -3,18 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Wert ist. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Marks & Spencer eine Performance von 56,79 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um 1 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +55,79 Prozent. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 2,12 Prozent, wobei Marks & Spencer 54,67 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, allerdings gab es auch verstärkt negative Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Marks & Spencer. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.