Marks and Spencer Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Marks & Spencer eine Rendite von 56,79 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor eine Überrendite von 54,64 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich Multiline-Einzelhandel beträgt 1 Prozent, und Marks & Spencer übertrifft diesen Wert um 55,79 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung für die Marks & Spencer-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 250,8 GBP, was einem Unterschied von +9,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 249,76 GBP liegt der letzte Schlusskurs nur um +0,42 Prozent entfernt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich Marks & Spencer mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,67 als deutlich günstiger im Vergleich zum Branchenmittel von 24,75. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 53 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis eine Überverkauft-Situation für Marks & Spencer mit einem Wert von 20,5 Punkten, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Gegensatz dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da hier weder Überkauft- noch Überverkauft-Situationen vorliegen. Insgesamt erhält Marks & Spencer für diesen Punkt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.