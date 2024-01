Marks and Spencer Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Marks & Spencer: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Die aktuelle Dividendenrendite von Marks & Spencer im Bereich Multiline-Einzelhandel liegt bei 0 %, was 3,71 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,71 % liegt. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Verbrauchsgütersektor erzielte Marks & Spencer eine Rendite von 97,06 Prozent, was 92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite von 86,31 Prozent die mittlere Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche von 10,75 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Einschätzungen der Analysten für Marks & Spencer sind gemischt, wobei in den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie liegt bei "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 242,86 GBP, was einem potenziellen Rückgang um -10,85 Prozent vom letzten Schlusskurs (272,4 GBP) entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die weichen Faktoren, wie die Kommunikation im Netz, zeigen ebenfalls gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Marks & Spencer, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Aktienperformance im Vergleich zur Branche und die Einschätzungen der Analysten, als auch in Hinblick auf die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz.

