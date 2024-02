Marks and Spencer Aktie: Wer hätte das gedacht?

Marks & Spencer: Aktienanalyse und Ratings im Überblick

Die Aktie von Marks & Spencer weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,67 auf, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als relativ preisgünstig angesehen werden kann, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten hauptsächlich positive Empfehlungen für die Marks & Spencer Aktie abgegeben, was zu einem insgesamt positiven Bewertungsergebnis führt. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 242,86 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 1,66 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Zudem hat die Aktie eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger erfahren, was ebenfalls zu einem positiven Rating beiträgt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Marks & Spencer mit 0,35 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,6 %, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

Insgesamt erhält die Marks & Spencer-Aktie überwiegend positive Bewertungen basierend auf den verschiedenen Analysen und Ratings.