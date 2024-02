Marks and Spencer Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Marks & Spencer im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 70,28 Prozent erzielt, was 67,47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Multiline-Einzelhandel beträgt die mittlere jährliche Rendite 3,3 Prozent, und Marks & Spencer liegt mit einer aktuellen Rendite von 66,98 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,81 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 64,59 zeigt an, dass Marks & Spencer weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Marks & Spencer ergibt eine negative Differenz von -3,21 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Marks & Spencer mehr diskutiert als üblich, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.