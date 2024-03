Marks and Spencer Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Der britische Einzelhändler Marks & Spencer wird anhand verschiedener Indikatoren analysiert, um eine Bewertung der Aktie abzugeben. Der wichtigste Indikator, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass das Unternehmen mit einem Wert von 11,67 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 24,75. Dies entspricht einer Unterbewertung um 53 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Marks & Spencer-Aktie liegt bei 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (44,41) bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Marks & Spencer.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 230,03 GBP, während der Kurs der Aktie bei 245,9 GBP liegt, was eine positive Abweichung von +6,9 Prozent bedeutet. Der GD50 beträgt 247,49 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Stimmung und das Interesse an Marks & Spencer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen.

Insgesamt ergibt sich für Marks & Spencer eine neutrale bis positive Bewertung aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien eher negativ ausfallen.