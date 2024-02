Marks and Spencer Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat Marks & Spencer eine Rendite von 70,28 Prozent erzielt, was mehr als 67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,85 Prozent, wobei Marks & Spencer mit 67,43 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird hier als Indikator herangezogen, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Marks & Spencer-Aktie beträgt derzeit 221,31 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 237,8 GBP liegt, was einer Abweichung von +7,45 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Marks & Spencer daher eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (260,31 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,65 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Marks & Spencer auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Marks & Spencer-Aktie nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Marks & Spencer ein "Gut"-Wert.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Marks & Spencer eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Marks & Spencer daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung. Trotzdem haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Marks & Spencer von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.