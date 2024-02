Marks and Spencer Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Analysten bewerten die Aktie von Marks & Spencer auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 242,86 GBP, was einer Erwartung von -1,8 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Äußerungen. Auch wurden überwiegend positive Themen zum Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, obwohl es in den letzten Wochen fünf negative Handelssignale gab.

Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche konnte Marks & Spencer in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 66,75 Prozent erzielen, da die Aktie um 70,28 Prozent gestiegen ist. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite sogar um 63,55 Prozent über dem Durchschnittswert. Deshalb erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 11,98 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25. Daher wird Marks & Spencer als unterbewertet eingestuft und erhält auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.