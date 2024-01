Marks and Spencer Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Marks & Spencer-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Marks & Spencer-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Marks & Spencer. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 242,86 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -4,2 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 253,5 GBP. Deshalb wird die Aktie mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet. Insgesamt erhält Marks & Spencer somit ein "Gut"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Bei einer technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Marks & Spencer-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 214,28 GBP lag. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (253,5 GBP) um +18,3 Prozent. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 260,01 GBP, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-2,5 Prozent) entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Marks & Spencer-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist Marks & Spencer mit einer Rendite von 116,57 Prozent eine deutlich höhere Performance auf. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Marks & Spencer mit 106,35 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite von 0,35 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels ein geringerer Ertrag in Höhe von 3,29 Prozentpunkten erzielt werden. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.