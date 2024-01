Marks and Spencer Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Marks & Spencer ist derzeit überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 0 positive Signale, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Marks & Spencer-Aktie bei 213,34 GBP, was als positiv bewertet wird, da der Aktienkurs bei 260 GBP gehandelt wird und somit einen Aufwärtstrend von +21,87 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 258,66 GBP, was als neutral eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich für die Marks & Spencer-Aktie eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Marks & Spencer-Aktie liegt bei 82,43 und wird somit als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 48,6 eine "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ist demnach als "Schlecht" zu bewerten.

Auch das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsintensität rund um die Aktie, wurden analysiert. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung in Bezug auf Marks & Spencer, wobei die Anleger-Stimmung und das langfristige Stimmungsbild als positiv einzustufen sind, während die technische Analyse und der RSI ein eher negatives Bild zeichnen.