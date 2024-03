Marks and Spencer Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Marks & Spencer. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 45,98 Punkte, was bedeutet, dass Marks & Spencer derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,64 an, dass Marks & Spencer weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marks & Spencer mit 11,67 deutlich niedriger liegt als das Branchendurchschnitt von 24,75. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Marks & Spencer mit einer Dividendenrendite von 0,35 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Marks & Spencer in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für Marks & Spencer in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Zusammenfassend wird Marks & Spencer auf Basis dieser Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet, wobei fundamentale Kennzahlen positiv und die Dividendenpolitik sowie das Sentiment im Netz negativ zu bewerten sind.