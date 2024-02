Marks and Spencer Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marks & Spencer bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,76 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Multiline-Einzelhandel", der derzeit bei 26 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" kann Marks & Spencer mit einer Rendite von 116,57 Prozent punkten, was 109 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Multiline-Einzelhandel"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate 7,39 Prozent. Hierüber liegt Marks & Spencer mit 109,18 Prozent ebenfalls deutlich. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Marks & Spencer liegt derzeit bei 0,35 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,64 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,29 Prozent zur Branche und einer Einschätzung der Redaktion als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Marks & Spencer liegt bei 47,09 und der RSI25 bei 59,9. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Marks & Spencer derzeit unterbewertet ist, in Bezug auf die Performance aber eine starke Entwicklung zeigt. Bei der Dividendenrendite hinkt das Unternehmen jedoch hinter der Branche her. Der RSI deutet auf eine neutrale Bewertung hin.