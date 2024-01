Marks and Spencer Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Das Anleger-Sentiment für Marks & Spencer ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Laut dem Stimmungsbarometer gab es an 12 Tagen positive Diskussionen und keine negativen Äußerungen. An den restlichen Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger vor allem auf positive Themen gerichtet. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale dominierten. Trotzdem erhält Marks & Spencer insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 12,05, was bedeutet, dass die Börse 12,05 Euro für jeden Euro Gewinn von Marks & Spencer zahlt. Dieser Wert liegt 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Verglichen mit anderen Aktien im gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Marks & Spencer im letzten Jahr eine Rendite von 97,06 Prozent erzielt, was 91,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die Rendite signifikant höher. Aufgrund dieser positiven Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf ein langfristig positives Stimmungsbild hin. Die erhöhte Aktivität im Netz und die positive Stimmungsänderung führen zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält Marks & Spencer basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem fundamentalen KGV und der Branchenvergleichsrendite eine "Gut"-Einstufung.