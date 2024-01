Marks and Spencer Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Stimmung auf dem Markt lässt sich nicht nur anhand harter Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Marks & Spencer in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Marks & Spencer diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, aus denen sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.

In den letzten Wochen war jedoch ein Anstieg negativer Kommentare über Marks & Spencer in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie wird daher von unserer Redaktion mit "Schlecht" bewertet. Die geringere Diskussion über Marks & Spencer in den letzten Tagen sowie die abnehmende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht jedoch weist die Marks & Spencer-Aktie mit einem aktuellen Schlusskurs von 286,3 GBP eine positive Abweichung von +35,6 Prozent gegenüber dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Marks & Spencer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 116,57 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche durchschnittlich nur um 12,38 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +104,19 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien der Branche. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt Marks & Spencer mit einer Überperformance von 110,35 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.