Marks and Spencer Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Aktie von Marks & Spencer wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet, um Anlegern eine Orientierung über den aktuellen Trend und die langfristige Entwicklung des Unternehmens zu geben. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie einen positiven Trend aufweist. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 244,46 GBP bzw. 231,45 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und einer "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis führt.

Die Einschätzung von Analysten ist ebenfalls positiv, da 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Das Kursziel wird auf 254,17 GBP festgelegt, was auf eine neutrale Entwicklung der Aktie hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie von Marks & Spencer eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analystenmeinungen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,67 insgesamt 54 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel".

Der Relative Strength-Index (RSI) weist auf einen neutralen Titel hin, da der RSI7 bei 40,86 und der RSI25 bei 40,59 liegen. Diese Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Aktie von Marks & Spencer basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.

