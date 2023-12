Marks and Spencer Aktie: Der Knaller!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marks & Spencer bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,05 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Unterbewertung von 54 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Multiline-Einzelhandel" momentan bei 26 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Marks & Spencer überwiegend positiv sind. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Bei der Betrachtung von Handelssignalen ergibt sich jedoch eine "Schlecht" Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Marks & Spencer haben wir eine starke Aktivität und eine positive Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der Marks & Spencer-Aktie für die letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weisen darauf hin, dass die aktuelle Schlusskurse über dem Durchschnitt liegen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Marks & Spencer-Aktie aufgrund verschiedener Faktoren als "Gut" eingestuft.