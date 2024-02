Marks and Spencer Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die technische Analyse der Aktie von Marks & Spencer zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 238,5 GBP liegt 6,73 Prozent über dem GD200, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Allerdings liegt der GD50 bei 258,16 GBP, was zu einem Abstand von -7,62 Prozent führt und somit als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zurzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz von -3,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Marks & Spencer eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Wochen auch negative Themen diskutiert wurden. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 3 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt.

In fundamentalen Aspekten ist die Aktie von Marks & Spencer mit einem KGV von 11,98 derzeit um 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt bewertet. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigen sich also gemischte Signale für die Aktie von Marks & Spencer, wobei die technische Analyse "Neutral", die Dividendenpolitik "Schlecht" und die Anleger-Stimmung sowie fundamentale Aspekte "Gut" bewertet werden.