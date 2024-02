Marks and Spencer Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Marks & Spencer: Bewertung der Aktiendaten

Die Dividendenrendite von Marks & Spencer liegt derzeit bei 0,35 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das KGV beträgt aktuell 11,98, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Marks & Spencer in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Marks & Spencer eine Performance von 70,28 Prozent, was einer Outperformance von +66,75 Prozent im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 63,55 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Ergebnisse führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 247,3 GBP eine Entfernung von +13,09 Prozent vom GD200, was als positiv bewertet wird. Allerdings zeigt der GD50 einen Kurs von 261,72 GBP, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Marks & Spencer-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.