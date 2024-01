Marks and Spencer Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Marks & Spencer-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 255,9 GBP 2,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +17,71 Prozent liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat Marks & Spencer in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 116,57 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um 7,23 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +109,34 Prozent für Marks & Spencer. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 109,49 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Die Analysten bewerten die Marks & Spencer-Aktie aktuell überwiegend positiv. Von insgesamt 8 Bewertungen der letzten 12 Monate entfallen 4 auf "Gut", 4 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 242,86 GBP, was ein Abwärtspotential von -5,1 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Unterm Strich ergibt sich daher eine insgesamt positive Bewertung für die Marks & Spencer-Aktie.