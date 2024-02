Marks and Spencer Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Marks & Spencer-Aktie wurde von insgesamt 8 Analysten bewertet, wobei 4 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die jüngsten Reports zeigen eine ähnliche Beurteilung, wobei das Rating für das Marks & Spencer-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" war. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben sich zu 242,86 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 2,13 Prozent steigen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Marks & Spencer derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Einstufung "Schlecht" aufgrund dieser großen Differenz.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat Marks & Spencer eine Rendite von 70,28 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz hat die Aktie von Marks & Spencer eine schwache Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führte. Insgesamt erhält Marks & Spencer somit ein "Gut"-Rating.