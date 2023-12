Marks and Spencer Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Marks & Spencer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 205,27 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 272 GBP weicht somit um +32,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (243,56 GBP) liegt mit einem Abweichungsgrad von +11,68 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Marks & Spencer-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Marks & Spencer wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Daneben wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der RSI7 aktuell bei 28,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass Marks & Spencer überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 34,57, was bedeutet, dass Marks & Spencer weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Marks & Spencer-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels ein geringerer Ertrag in Höhe von 3,66 Prozentpunkten erzielt werden. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" aus.