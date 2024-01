Marks and Spencer Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analysten ihre Bewertungen für die Marks & Spencer-Aktie abgegeben. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Marks & Spencer-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab sich im Rahmen der durchgeführten Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 242,86 GBP. Dies bedeutet ein Abwärtspotenzial von -4,2 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (253,5 GBP), was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Marks & Spencer somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Marks & Spencer diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen die positiven Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Marks & Spencer insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Marks & Spencer auf diese Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ zugenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Marks & Spencer bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Wer derzeit in die Aktie von Marks & Spencer investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0,35 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,29 Prozentpunkten erzielen. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.