Marks and Spencer Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie der Marks & Spencer wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 4-mal die Bewertung "Gut", 4-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht". Allerdings ergab eine kürzlich abgegebene Bewertung einen Durchschnitt von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 242,86 GBP, was einem erwarteten Rückgang von 15,17 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 286,3 GBP liegt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral" auf Basis aller Analysteneinschätzungen.

In den letzten Wochen wurden verstärkt negative Kommentare über Marks & Spencer in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhielt. Darüber hinaus wurde über Marks & Spencer deutlich weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Dies führte ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Marks & Spencer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 211,14 GBP. Der aktuelle Schlusskurs (286,3 GBP) weicht somit um +35,6 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (254,79 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +12,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marks & Spencer einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 26,69 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

Im Gesamtbild der verschiedenen Analysen und Bewertungen erhält die Marks & Spencer-Aktie somit unterschiedliche Einschätzungen, die von "Neutral" bis "Gut" reichen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in Zukunft auf die Bewertungen auswirken werden.